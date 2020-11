Canal Plus va-t-il récupérer un ou des lots de Mediapro ?

Entre Mediapro (qui ne paie pas) et la Ligue de Football Professionnel (LFP), le bras de fer se poursuit autour des droits télé, alors que des risques de faillite de clubs ne sont pas à exclure. Pour rappel, le propriétaire de la (menacée) chaîne Téléfoot n’a pas réglé la traite du 5 octobre dernier (172M€) et n’a pas l’intention de régler celle à venir le 5 décembre sans renégocier le montant à verser pour cette saison 2020/2021. Il s’est même placé en cessation de paiements. Dans ce contexte tendu les discussions s’accélèrent – selon les informations RMC Sport – entre Vincent Labrune, président de la LFP, et Canal Plus, toujours intéressé par le match du dimanche soir. La case où l’on trouve les grandes affiches de la saison de Ligue 1. Une reprise partielle ou totale des droits propriétés de Mediapro par la chaîne cryptée sauverait les meubles. Plusieurs dirigeants de clubs professionnels se sont prononcés en faveur d’un tel choix stratégique. Mediapro pourrait donc sous-licencier un ou plusieurs lots à Canal Plus.

“Si un accord devait intervenir pour l’échéance de décembre, il ne pourrait s’agir que d’un accord directement entre Canal+ et Mediapro, pas entre Canal+ et la LFP”, assure l’économiste Christophe Lepetit dans Le Parisien. “Si Mediapro lâche un de ses lots principaux, son offre s’en trouvera dégradée au point que son modèle ne tiendra plus. Cela scellerait par conséquent le retrait de Mediapro. La Ligue récupérerait ses droits et réorganiserait un appel d’offres avec les acteurs traditionnels. Auquel cas, le foot français ne tablerait plus sur 1,2 milliard annuel mais plus vraisemblablement sur 800 ou 900M€.”