Canovi (agent de Motta) ne pense pas qu’il y ait les conditions d’un changement de coach au PSG

Alessandro Canovi, agent de Thiago Motta, doit désormais trouver le banc qui permettra à l’ancien milieu de terrain du PSG de s’épanouir. A Paris, dans son ancien club ? Ce n’est vraiment pas d’actualité.

“Au PSG il y a un entraîneur qui a fait du bon travail. Cette année, il y a eu un début difficile en raison d’une mauvaise préparation. Mais je ne pense pas qu’il y ait les conditions d’un changement”, a commenté l’agent invité de Calciomercato. “Thiago a connu des matches intéressants à Gênes, mais le contexte était difficile, exposé. Il a poursuivi sa formation et il a terminé premier. Il a reçu des offres européennes et autres mais il attend le bon projet. Il a de grandes ambitions. Je suis sûr que nous trouverons le bon projet pour faire en sorte qu’il réalise ses idées. Qui sera le coach au PSG ? On ne parle pas seulement d’Allegri mais aussi de Pochettino pour l’été prochain. Mais il faut déjà savoir ce qu’il va se passer avec Tuchel, car dans le football, vous savez, si vous gagnez, vous avez raison.”

Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, Alessandro Canavi a exprimé son sentiment. “J’adore le projet du PSG, j’espère qu’il y restera. Ca me semble compliqué d’aller le prendre même quand on est le Real Madrid. Nous devons attendre de voir à quoi ressemblera le marché l’été prochain. J’ai de sérieux doutes sur le fait que d’énormes opérations deviennent possibles, à part pour les clubs anglais. L’opération la plus chère a été réalisée par le Napoli cette année et je pense que l’été prochain, il y aura encore moins de mouvements. J’imagine, compte tenu des élections, que Barcelone sera appelé à faire quelque chose. Mais j’ai du mal à croire que des clubs iront débourser des montants importants de 150 ou 200M€. Et puis le PSG fera tout pour renouveler les contrats de ses grands noms. Vous me demandez si ne triplette Neymar-Mbappé-Cristiano est possible au PSG ? Mais Icardi et Di Maria vous les mettez-vous ? Tout cela est possible mais je me demande avec quel argent… La crise économique réduit les revenus et puis il y a la contrainte du Fair-play financier.”