Carrière contre le discours “très souvent négatif ou empli d’excuses” de Tuchel

Eric Carrière sera au micro, sur Canal Plus, en tant que consultant pour commenter le PSG/Rennes à 21 heures au Parc des Princes. Mais l’ancien meneur de jeu ne commentera pas les exploits de Neymar Jr, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi mais aussi de Keylor Navas (douleurs musculaires), Pablo Sarabia (douleurs musculaires) ou Presnel Kimpembe (coup sur le pied), puisqu’ils sont tous indisponibles. Nous parlons de neuf internationaux en moins. Mais selon Eric Carrière, Thomas Tuchel ne devrait pas mettre en avant cet handicap lié aux défections. Ce type de discours est “très souvent négatif ou empli d’excuses”, observe-t-il dans Le Parisien. “On ne peut pas tirer la quintessence d’une équipe en cherchant des parachutes en permanence. Oui, il y a le Covid, oui il y a beaucoup de matches, oui les Parisiens prennent des coups… Mais dans une période anxiogène comme celle que nous traversons, les messages que vous envoyez ont un impact plus fort sur les joueurs. Si vous envoyez des messages négatifs, votre équipe ne peut pas être dans une dynamique positive. Cela s’étend aussi aux failles révélées par le discours dissonant entre Leonardo et Tuchel.”