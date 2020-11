Carrière toujours convaincu que le 3-0 aurait dû être donné au PSG

Le PSG pensait avoir inscrit le but du 3-0 sur le pelouse du stade Louis II par Moise Kean suite à une boulette de la défense monégasque et une passe de la tête mal assurée à Vito Mannone. Stupeur, Monsieur Turpin assisté du VAR, annulait la réalisation pour une vague position de hors-jeu de Kylian Mbappé, ou un bout de fesse de Moise Kean, au début de l’action sur le kick and rush de Presnel Kimpembe. De toute façon, pour Eric Carrière, l’attaquant italien a marqué sur la phase suivante et la mauvaise passe de la tête au gardien de but de l’ASM. “C’est hyper dur d’annuler ce but au PSG, et c’est une seconde action malgré tout” qui permet de marquer, a souligné l’ancien meneur de jeu lors du CFC du samedi.