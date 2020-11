Cazarre : “Le PSG et l’OL ont saccagé tout le boulot en allant dans le dernier carré du Final 8”

Depuis des années les clubs français connaissent les pires difficultés dans les coupes d’Europe. Mais en août, l’Olympique Lyonnais a poussé l’aventure jusqu’à une demi-finale d’UEFA Champions League contre le FC Bayern. Club qui a battu le PSG 1-0 en finale de la reine des compétitions. De quoi laisser imaginer que les clubs français pouvaient être compétitifs. Heureusement, ils ont vite remis les points sur les i en enchaînant les défaites, ironise Julien Cazarre.

“La tehon en foot, c’est un truc bien français depuis quelques années en Coupe d’Europe, même si les Qataris dans leur grande bonté et leur profonde bienveillance masquent la forêt de bonsaïs avec leur baobab. À chaque saison, on prend raclée sur raclée”, commente Julien Cazarre dans France Football. “Le plus génial dans cette histoire c’est qu’on n’a même plus l’excuse bien sentie du manque de budget puisque aujourd’hui on arrive à créer l’exploit de se faire tataner par des équipes dont le budget correspond peu ou prou à une cagnotte Leetchi. […] On arrive même à perdre contre des mecs dont on ne voulait plus en L1. […] La plupart du temps, on passe pour des buses, mais vu qu’on arrive à se persuader entre nous que ce sont les autres les ringards, on gère. On avait déjà frappé un grand coup quand on était le seul « grand » Championnat à n’avoir pas repris après le confinement… […] Alors c’était très bien mais ces deux abrutis de Paris et Lyon ont saccagé tout le boulot en terminant dans le dernier carré du Final 8… Il fallait tout recommencer, on a une réputation à tenir… Eh ben on n’allait pas être déçus. En trois journées de LDC, qui n’a récolté que 4 points sur 27 possibles ? C’est nous, papa ! Qui est à un match de battre le record historique du nombre de défaites d’affilée en LDC ? C’est encore nous, papa ! Qui, malgré un budget de 500M€ et un effectif de malade, n’arrive pas à aligner un onze potable en chouinant comme une CFA ? Toujours nous, papa ! Et qui était à deux doigts de faire un grand chelem historique de zéro point sur une semaine de Coupe d’Europe ? NOUS ! On était à ça… et vl’a ti pas que les autres kékos de Lillois viennent tout foutre en l’air avec un victoire probante et méritée dans le jeu, ce qui est le pire de tout pour un club français.”