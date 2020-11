Ceferin : “La Superligue, c’est plus une idée populiste ou politique que sérieuse”

Alors que l’idée d’une Superligue européenne réunissant les meilleurs clubs du continent est dans l’air depuis un certain temps, Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a réaffirmé sa grande hostilité à l’idée même dans le cadre du “Marca Sport Weekend”. Une formule de championnat qui ferait pourtant le bonheur d’un PSG tourné vers l’Europe. “Pour moi, la Superligue, c’est hors de question“, a déclaré le président de l’UEFA. “C’est le rêve de deux ou trois administrateurs dans le football en Europe, ceux qui ne font preuve d’aucune solidarité. Ils ne se soucient que d’eux-mêmes et ils pourraient même nuire à leur club, mais ils ne le savent peut-être pas encore. L’idée n’est pas très sérieuse. Elle a émergé suite au départ de l’ancien président de Barcelone, mais je pense que c’est plus une idée populiste ou politique plutôt qu’une idée sérieuse.”