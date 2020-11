Champions League – Les chiffres avant Leipzig / PSG

Ce soir à 21h (RMC Sport 1 et Téléfoot) le PSG affronte le RB Leipzig – au Red Bull Arena – à l’occasion de la 3ème journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Une rencontre qui peut s’annoncer décisive en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition. Et à quelques heures de ce match, le club de la capitale a partagé – via son site internet – quelques chiffres avant cette confrontation face au club allemand.

Les deux équipes vont se rencontrer pour la troisième fois de leur histoire. La première confrontation a eu lieu dans le cadre d’un match amical en juillet 2014 avec une victoire allemande (4-2). La deuxième rencontre s’est déroulée plus récemment lors de la demi-finale de Ligue des champions à Lisbonne en août dernier. Un match maîtrisé par les Parisiens (3-0). Ce soir, le club de la capitale affrontera pour la “20e fois un adversaire allemand en coupes d’Europe : Bayern Munich (9 matches), le Borussia Dortmund (4 matches), le VFL Wolsfsburg (2 matches), le Bayer Leverkusen (2 matches) Schalke 04 (1 match) et le RB Leipzig (1 match).” Le bilan est de 11 victoires, 2 matches nuls et 6 défaites. Concernant les matches à l’extérieur, le PSG reste sur une belle série de “6 matches sans défaite en matches de poule de l’UEFA Champions League (Naples 1-1, Etoile Rouge Belgrade 4-1, Galatasaray 1-0, Club Bruges 5-0, Real Madrid 2-2 et Istanbul Basaksehir 2-0)”, rapporte psg.fr.

Concernant les statistiques individuelles, Presnel Kimpembe devrait disputer son 150ème match officiel avec le maillot du PSG. De son côté, le capitaine du PSG – Marquinhos – est le meilleur buteur pour un défenseur du PSG en UEFA Champions League (6 réalisations). Il avait notamment marqué lors de la demi-finale en août dernier. Enfin ce soir, le PSG devra jouer sans ses deux joueurs phares : Kylian Mbappé et Neymar Jr. Une situation qui a déjà eu lieu depuis leurs arrivées en 2017. En effet, comme le rapporte l’émission de Canal Plus, “le Late Football Club”, 17 matches se sont déroulés sans les deux joueurs pour un bilan de 13 succès, 2 matches nuls et 2 défaites, soit 76,5% de victoires. Cependant depuis le début de la saison, les deux attaquants ont un impact déterminant dans les résultats parisiens. En effet depuis le début de l’exercice 2020-2021, Neymar et Kylian Mbappé sont impliqués dans 62% des buts du PSG, soit 16 réalisations sur 26.