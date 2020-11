Coman : “Le PSG restera toujours mon club de cœur”

Le 23 août dernier, Kingsley Coman a brisé les rêves du PSG et de ses supporters en marquant le seul but de la finale de la Ligue des Champions. Le titi parisien est revenu sur cette finale et expliqué qu’il avait été un peu triste à l’issue de la victoire du FC Bayern Munich.

“Avant et pendant le match, j’étais focalisé sur le Bayern et la victoire. Je ne voulais pas perdre de l’énergie en m’éparpillant. Mais j’ai grandi à Paris. Le PSG restera toujours mon club de cœur où j’ai passé 9 ans, assure Coman dans une interview accordée au Parisien. Après la rencontre, quand j’ai mis le professionnalisme de côté pour laisser parler mes émotions, j’ai alors ressenti un peu de tristesse pour Paris, mais au moins le club s’était hissé en finale en réalisant de grandes choses.“

Kingsley Coman a également encensé son ancien et grand ami, Presnel Kimpembe. “Presnel est comme un frère pour moi. Il a eu toujours eu en lui cette âme de leader. Maintenant, il est capable de répéter des grandes performances. Voilà la différence majeure. Pour connaître son envie et son mental de compétiteur, je peux vous assurer que ça va continuer.“

Le titi parisien qui se montre confiant pour le match du PSG contre Leipzig mardi soir.

“Au match aller, Paris déplorait de nombreux absents. Sans Neymar et Mbappé, ce n’est pas la même équipe. Même si tout reste possible, ça doit, ça va le faire. Lors du Final 8, le PSG s’était largement imposé face à ce même adversaire, rappelle Coman avant de se montrer dithyrambique envers Kylian Mbappé. C’est difficile de me surprendre, car j’ai joué et j’évolue avec de très grands joueurs. Kylian rassemble toutes les qualités techniques et un incroyable mental pour devenir l’un des meilleurs voire le meilleur au monde dans les années à venir.”