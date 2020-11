Courbis : “Je suis inquiet pour Navas, avec Tuchel il va finir ailier droit”

“Coach” chez RMC, Rolland Courbis estime que Thomas Tuchel dispose depuis sa signature au PSG d’un effectif en or, surtout la saison dernière. Et que malgré un quasi grand chelem en 2019/2020 il a gâché. Au point où Leonardo a tenté de contraindre le technicien allemand à faire jouer en défense centrale Marquinhos.

“Leonardo, quand il a eu le choix entre garder Thiago Silva et le laisser partir, il a réfléchi en se disant le Tuchel pouvait encore l’emmerder avec Marquinhos au milieu… Il s’est dit qu’en faisant partir Thiago Silva il y aurait obligatoirement une défense Kimpembe-Marquinhos. Et du coup le PSG s’est affaibli derrière parce qu’on ne m’expliquera pas que Kehrer va remplacer Silva… Si tu fais monter Marquinhos, tu perds en défense et Silva et Marquinhos !! Et tu mets Danilo et Kehrer derrière ??”, a lancé Rolland Courbis sur RMC. “Je n’ai pas l’impression qu’on se rende compte des possibilités qu’il pouvait y avoir avec l’effectif de la saison dernière. Et de ce qu’on en a fait… Et qu’on ne me dise pas qu’on est allé en finale de la Champions League ! Quand je vois ce qui s’est passé contre l’Atalanta, quand je vois les options prises lors de la confrontation contre Dortmund… quand je vois l’utilisation de Marquinhos, l’utilisation de Kehrer, l’utilisation de Mbappé en n°9. Je suis inquiet pour Navas. Avec les choix de Tuchel, il va finir ailier droit… Moi je le dis, même si c’est facile, il y avait mieux à faire avec cet effectif !”