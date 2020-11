[D1] PSG / Olympique Lyonnais : les compositions officielles

Deux points séparent le PSG et Lyon après huit journées de D1 Arkema. La faute à un nul concédé par les Parisiennes à Bordeaux (0-0). Ce soir, au Parc des Princes, il s’agira pour les joueuses d’Olivier Echouafni de prendre la tête du classement. Les XI pour ce choc sont désormais connus. Côté PSG, on retrouve bien Luana au milieu de terrain plutôt que Formiga. La vitesse et l’impact de Baltimore ont été préférés à l’expérience de Nadim.

Feuille de match du PSG/Lyon

Vendredi 20 novembre 2020 à 21 heures au Parc Des Princes | 9e journée de D1 Arkema | Arbitre : Maika Vanderstichel | Diffuseur : Canal Plus