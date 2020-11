Däbritz : “Notre objectif est d’être en tête du championnat, on va tout donner”

Demain soir à 21h (Canal Plus), un Parc des Princes à huis clos accueillera le choc de D1 Féminine entre le PSG (2e, 22 pts) et l’Olympique Lyonnais (1er, 24 pts). Une rencontre importante pour les Parisiennes, qui auront pour objectif de mettre un terme à l’hégémonie lyonnaise en France. À la veille du match, la milieu offensive des Rouge et Bleu, Sara Däbritz, s’est exprimée en conférence de presse. Extraits choisis.

Une motivation de jouer au Parc des Princes ?

Däbritz : “J’ai déjà joué au Parc avec le Bayern. Je peux dire que c’est incroyable. C’est incroyable pour nous de jouer dans ce stade, on a hâte de jouer demain.”

Les ingrédients pour battre l’OL

Däbritz : “Au dernier match en Ligue des champions, ça s’est joué sur des détails. C’est important que chaque joueuse se donne à 100%. Nous avons un groupe fort et de bonne qualité. C’est important d’être concentrée dès les premières minutes.”

Comment te sens-tu physiquement et mentalement

Däbritz : “Je me sens bien comme toute l’équipe. On a eu une bonne semaine d’entraînement, les joueuses adorent ce genre de matches et moi aussi.”

Un peu de folie pour débloquer ce match ?

Däbritz : “On connait la qualité de Lyon, ce sont les leaders d’Europe. Mais on connait aussi nos qualité à nous. Depuis le début de la saison, on a marqué beaucoup de but (36) et on a encaissé un but. On veut jouer avec des risques mais on veut prendre du plaisir aussi. C’est le meilleur match dans le meilleur stade et on a hâte.”

Débloquer son compteur but face à l’OL ?

Däbritz : “Ce n’est pas important pour moi de marquer des buts. Bien sûr que je veux aider l’équipe et je vais tout donner demain, le plus important est de gagner le match. Cette saison, j’ai déjà donné des passes décisives, je vais tout donner demain, l’important ce n’est pas qui marque mais qui gagne.”

Un match décisif pour le titre ?

Däbritz : “Oui, on sait l’importance de ce match, Lyon a deux points de plus. v Même si le résultat n’est pas bon demain, on ne va rien lâcher.”

Un match plus exposé (diffusé sur Canal Plus) que celui des garçons, une satisfaction ?

Däbritz : “Oui, je crois que c’est un bon signe pour le football féminin, ça montre son évolution. Jouer aussi au Parc des Princes, ça donne une force. C’est bien pour le football féminin que ce match se joue sur une grande chaîne.”