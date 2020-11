Dagba appelé avec les Espoirs de l’Equipe de France

La semaine prochaine, la dernière trêve internationale de l’année 2020 commencera. Une coupure qui concernera de nombreux joueurs de l’effectif du PSG. Outre les convocations de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé avec l’Equipe de France A, le sélectionneur des Espoirs, Sylvain Ripoll, a également fait appel à un Parisien dans sa liste : Colin Dagba. Le latéral droit des Rouge et Bleu fait partie du groupe des 23 joueurs pour les matches face au Liechtenstein (jeudi 12 novembre) et à la Suisse (lundi 16 novembre), comptant pour les éliminatoires du championnat d’Europe 2021. Une liste qui comprend d’anciens Titis du PSG : Boubakary Soumaré, Mattéo Guendouzi, Moussa Diaby, Jonathan Ikoné et Odsonne Edouard.

La liste de l’Equipe de France Espoirs

Gardiens : Bertaud (Montpellier Hérault), Lafont (FC Nantes), Meslier (Leeds United)

Défenseurs : Aït-Nouri (Wolverhampton), Dagba (PSG), Fofana (Leicester), Koundé (Séville FC), Pelmard (OCG Nice), Truffert (Stade Rennais), Upamecano (RB Leipzig)

Milieux : Aouar (OL), Caqueret (OL), Diallo (Southampton), Faivre (Stade Brestois 29), Guendouzi (Arsenal), Kamara (OM), Reine-Adelaïde (OGC Nice), Soumaré (LOSC)

Attaquants : Diaby (Bayer Leverkusen), Gouiri (OCG Nice), Ikoné (LOSC), Kolo Muani (FC Nantes), Edouard (Celtic FC).

Agenda et classement

Jeudi 12 novembre à 20h45, à Vaduz (Canal Plus Sport) : Liechtenstein / France

Lundi 16 novembre à 20h45, à Caen (Canal Plus Sport) : France / Suisse

Classement groupe 2