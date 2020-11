Daniel Riolo valide les choix de Thomas Tuchel hier

Le PSG devait l’emporter contre le RB Leipzig quelle que soit la manière, le Paris Saint-Germain l’a emporté sans la manière (1-0). L’important c’était d’obtenir les trois points pour conserver des perspectives d’avenir en Ligue des champions, ils sont là. Quid des choix de Thomas Tuchel ? Compte tenu de la situation, le technicien allemand a bien fait, juge le journaliste Daniel Riolo.

“Quand j’ai vu la composition, je me suis demandé pourquoi il n’avait pas aligné celle qui était annoncée. A savoir le 4-2-4. Et en fait quand je vois le match, je comprends. Pour jouer comme ça, il faut que tes mecs de devant soient en forme. Qu’ils soient capables de presser et de garder le ballon. Or, ils sont rincés les mecs ! Ils ne sont pas capables de faire un pressing, ils ne sont pas capables de jouer haut. Donc tu te retrouves avec une équipe qui joue bloc bas. A sa place, si l’état physique de mes joueurs est celui-là, si tactiquement je ne peux pas proposer mieux que ça, je joue avec deux lignes de 4 derrière et Neymar plus Mbappé devant. Je ne m’emmerde pas, je mets des milieux défensifs”, a commenté Daniel Riolo sur RMC. “Il y a plusieurs entrées qui ont été intéressantes : Verratti pour garder le ballon. On sait que de toute façon il ne peut pas jouer plus de 5 minutes… On parle de football de haut niveau avec des enchaînements de matches, visiblement il ne peut plus le faire… Kean, son entrée a été très bonne avec sa qualité de pressing. Mais si tu veux jouer avec Moise Kean il faut que ça suive derrière. Sinon il fait le tourniquet, il brasse du vent. Sur la fin ça va, mais sur l’intégralité d’un match il faut que ce soit organisé. Avec l’état de fraîcheur des joueurs il n’y a rien à proposer. Tuchel est fautif, on le sait depuis longtemps. Mais que font les joueurs ? Neymar, s’il est cramé, pourquoi garde-t-il autant la balle ? Donne la balle, ne la garde pas comme un pitre ! Mbappé, il n’a pas eu un ballon, on n’exploite pas ses capacités… Globalement, collectivement, c’est un néant complet ! Il y a des attitudes qui sont lamentables, et Neymar c’est le chef des lamentables.”