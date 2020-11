Danilo Pereira titulaire avec le Portugal contre la Croatie

Battu par la France et éliminé de la course au Final Four de la Ligue des Nations, le Portugal joue un match sans enjeux pour lui en Croatie ce soir (20h45). Un match que souhaite gagner Fernando Santos. En effet, le sélectionneur portugais a décidé d’aligner une équipe qui ressemble à une équipe type avec Danilo Pereira titulaire au milieu de terrain. Le numéro 15 du PSG enchaîne donc une deuxième titularisation en trois jours.

Le XI du Portugal : Rui Patricio – Nelson Semedo, Ruben Semedo, Ruben Dias, Mario Rui – Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Joao Moutinho, Diogo Jota – Joao Felix, Cristiano Ronaldo