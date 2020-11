Danny Makkelie arbitre de l’importantissime PSG / Leipzig

Mardi soir (21 heures, Téléfoot, RMC Sport 1) le PSG joue très certainement le match le plus important de sa saison avec la réception de Leipzig en Ligue des Champions. Après un début de campagne difficile, les Rouge & Bleu devront absolument s’imposer s’ils veulent rester dans la course à la qualification en huitièmes de finale de la C1. Un match décisif qui sera arbitré par le Néerlandais Danny Makkelie. L’homme en noir sera assisté par Mario Diks et Hessel Streegstra. Allard Lindhout officiera comme quatrième arbitre. La VAR sera confiée à Kevin Blom et Jochern Kamphuis. Danny Makkelie arbitra pour la première fois le PSG ce mardi soir.