Degorre : “Le PSG est une équipe qui ne pense plus qu’à la Champions League”

La défaite du PSG à Monaco (3-2) vendredi dernier représente-t-elle une importante alerte ou une parenthèse insignifiante ? Le journaliste de L’Equipe Damien Degorre estime que le match au stade Louis II n’est en aucun cas un repère. Il s’attend à un PSG totalement différent ce soir au Parc des Princes contre le RB Leipzig, et à un Neymar décisif.

“Ce n’est pas le match de Monaco qui peut impacter le moral des troupes. La défaite à Leipzig, oui c’est possible. Le PSG est une équipe qui ne pense plus qu’à la Ligue des champions. Monaco ce n’était qu’un match entre parenthèses puisqu’il sont convaincus que le titre les attend. La parenthèse est fermée”, a commenté Damien Degorre lors de l’EDS. “Je sais avec certitude que des joueurs comme Mbappé, Neymar, Marquinhos, Navas, n’en ont absolument rien à foutre de ce qui s’est passé à Monaco. Je pense qu’il n’ont même pas parlé de ce match les jours suivants. C’est difficile d’étalonner le PSG avec ses matches en Championnat. Aujourd’hui peu importe qu’il joue bien ou mal, c’est en février qu’on les jugera. Neymar en sauveur contre Leipzig ? Contre Liverpool au Parc des Princes, à Naples, au Parc des Princes contre Naples, à Belgrade, Neymar était attendu comme le sauveur et il a pris le jeu à son compte, et il a qualifié le PSG à lui tout seul. Je ne vois pas trop comment il pourrait déjouer contre Leipzig qui n’est pas non plus le Real Madrid ou Manchester City.”