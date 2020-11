Degorre : “Malgré les absents, Rennes n’est pas favori contre le PSG”

Le PSG va se présenter ce soir face à Rennes sans huit joueurs importants ! (Neymar Jr, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi, Presnel Kimpembe, Pablo Sarabia). Pour beaucoup, Rennes peut réaliser un coup ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Mais selon Damien Degorre, les Rennais ne sont pas favoris à l’approche de cette rencontre.

“En deuxième mi-temps (face à Leipzig, ndlr) il y a eu une ou deux séquences pas trop mal mais c’était plus de la réaction qu’autre chose. Mais sur la première mi-temps, j’ai vu une équipe jouer de façon collective, de façon plaisante à défaut d’être toujours efficace“, se remémore Degorre pour l’Equipe du Soir. “Mais l’efficacité que le PSG n’a pas eu à Leipzig, il peut l’avoir contre Rennes. Ce n’est pas non plus une équipe de pimpons que Tuchel va aligner. Kean est international, Di Maria est international, Gueye, Marquinhos internationaux, il y a trois quarts d’internationaux dans cette équipe. Rennes a peut-être plus de chance d’obtenir un résultat avec toutes les circonstances mais cela ne fait pas de Rennes un favori.“