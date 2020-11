Déjà une 50e sélection pour Marquinhos

Vainqueur avec le maillot du Brésil des Jeux Olympiques 2016 de Rio, puis de la Copa America 2019 avec les A, Marquinhos va s’inscrire un peu plus dans l’histoire de la sélection auriverde. A seulement 26 ans, le défenseur central doit connaître aujourd’hui, à Morumbi, contre le Venezuela, sa 50e cape avec l’équipe fanion. Une aventure en sélection débutée chez les moins de 17 ans du Brésil en 2011. “J’avais 16 ans. Depuis, ma vie a changé pour le mieux, j’ai réussi après la convocation à signer mon premier contrat professionnel, à aider mon père, ma mère, ma famille. C’est beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bons souvenirs”, commente Marquinhos sur le site de la CBF. “Tous les enfants qui rêvent d’être ici, je veux leur montrer que c’est possible. On ne sais jamais ce qui va se passer, mais en travaillant dur et en faisant ce qui doit être fait, on accroit ses chances.”

Anecdote. La fédération brésilienne, la CBF, a retrouvé un maillot de la Seleção U17 avec les autographes des joueurs. A l’époque, Marquinhos, n’ayant pas pensé au style qu’il devait donner à sa signature, avait juste écrit son nom de joueur.