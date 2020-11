Des joueurs du PSG épargnés par les amicaux du jour

Ce mercredi 11 novembre des matches amicaux pour beaucoup inutiles occuperont des sélections nationales. La France, l’Italie ou le Portugal sont par exemple concernés. Donc potentiellement les internationaux du PSG Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé, Moise Kean, Alessandro Florenzi et Danilo Pereira. Ce dernier ne débutera pas contre les Andorrans (145e mondiaux), à l’Estádio da Luz, à Lisbonne, comme les autres titulaires habituels. D’autant plus que la réception de l’équipe de France se profile. Presnel Kimpembe pourrait être sur le banc des Bleus dans le cadre du match amical contre la Finlande. Un match qui permettra une rotation d’effectif. Le XI français pouvant ressembler à ceci : Mandanda – Dubois ou Aguilar, Zouma, Lenglet, Digne – Sissoko, Pogba, Nzonzi, Thuram- Giroud, Ben Yedder. Du côté de l’Italie, pas de joueur du PSG annoncé dans le onze présenté à Florence. Et heureusement, car Alessandro Florenzi comme Moise Kean ont montré des signes d’épuisement samedi dernier lors du match contre Rennes. Le onze probable de la Nazionale contre l’Estonie : Sirigu – D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson Palmieri – Soriano, Tonali, Gagliardini – Bernardeschi, Lasagna, Grifo.

Les matches du soir