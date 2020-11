Des joueurs du PSG très absents dans les classements de L’Equipe

Si après la victoire 3-0 contre le Stade Rennais le PSG voit trois de ses joueurs (Keylor Navas, Ander Herrera et Angel Di Maria) dans l’Equipe-type de la 10e journée de Ligue 1 dans l’unique journal sportif, le leader de la Ligue 1 brille par ses absences. Déjà, si le PSG est en tête du Championnat de France avec 5 points d’avance sur Lille, il est derrière le LOSC en termes de notes données par L‘Equipe. En revanche, le meilleur entraîneur de la L1 n’est pas Christophe Galtier mais Michel Der Zakarian à égalité avec Thomas Tuchel (5.9/10 en moyenne). Dans le classement des gardiens, Keylor Navas n’est plus loin de rattraper Steve Mandanda. Reste la hiérarchie la plus regardée, celle des joueurs. Entre les absences et les mauvaises notes, c’est le grand désert. Le premier joueur de champ du PSG est 7e, c’est Alessandro Florenzi, avec une moyenne de 6/10. La recrue parisienne est devancée par Jordan Amavi, meilleur joueur de la Ligue 1 après 10 journées pour L’Equipe. Suivent les Dogues Bamba, Sanches, Celik et Fonte, puis Gaétan Laborde (Montpellier). Dur dur… Il faut descendre ensuite à la 18e position pour retrouver un élément du PSG. Presnel Kimpembe et Marquinhos pointent ex-aequo avec une note moyenne de 5.83/10.