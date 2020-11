Deschamps : “J’ai de bonnes relations avec le PSG”

À partir de ce lundi, la trêve internationale bat son plein et ce pendant 15 jours. Malgré sa blessure, Kylian Mbappé a été appelé en Equipe de France comme son coéquipier Presnel Kimpembe. Ce lundi, Didier Deschamps – sélectionneur des Bleus – était présent en conférence de presse. Il est revenu sur les tensions qui règnent entre l’Equipe de France et le PSG ces dernières semaines.

“J’ai de bonnes relations avec le PSG. Et quand on dit relations, ça veut dire qu’il y a des échanges. Entre personnes respectueuses, nous faisons bien les choses. Comme il y a des échanges entre les staffs médicaux. Je comprends que les intérêts des clubs soient que le joueur puisse récupérer. Mais en ce qui me concerne, les choses sont très claires. Je n’ai pas de souci et je ne pense pas qu’il y en ait de leur côté non plus, assure Deschamps. Même si vous (les journalistes, ndlr) faîtes référence au cas de Kylian Mbappé, dans l’urgence on aurait pu faire les choses différemment mais ce n’est pas parce que c’est le PSG ou un autre club. On est suffisamment responsables à notre niveau, le président de la FFF et moi, pour faire les choses le plus correctement possible et dans l’intérêt de tous.“

Didier Deschamps qui a également utilisé Presnel Kimpembe pour répondre à une question sur l’actuelle méforme de Raphaël Varane avec le Real Madrid.

“Les joueurs sont dans des enchaînements de matches tous les trois jours. Je sais ce qu’il est capable de faire. Pareil pour Kimpembe, vous me disiez tous qu’il a gagné en maturité, et il l’a prouvé lors du dernier match avec nous. Et là, le dernier match qu’il vient de jouer, ça s’est moins bien passé et vous oubliez tout ce qu’il a fait de bien. Vous avez vu les matches, l’enchaînement coupe d’Europe, championnat… L’intensité, elle n’est plus là. Ils ont fait ça les trois dernières semaines et ça amène forcément moins d’intensité physique, plus de blessures… Et c’est valable pour tous les joueurs.“