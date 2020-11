Deschamps justifie son choix de convoquer Kylian Mbappé

Malgré les douleurs de Kylian Mbappé aux ischios jambiers droit qui lui ont fait manquer le match contre Leipzig hier soir et certainement celui contre Rennes en Ligue 1 ce week-end (samedi 21 heures, Canal Plus), Didier Deschamps a décidé de convoquer le numéro 7 parisien dans sa liste élargie pour la dernière trêve internationale de 2020 et les matches de l’Equipe de France contre la Finlande (le 11), le Portugal (le 14) et la Suède (17). Après l’annonce de sa liste, Didier Deschamps a justifié son choix de convoquer Mbappé.

“Aujourd’hui, il n’y a pas de certitude qu’il ne puisse pas être disponible. Il n’y a pas de certitude dans le sens négatif. J’essaie avec le joueur, ce qui est le plus important pour moi. Si je le mets dans la liste aujourd’hui, c’est qu’il a de très forte probabilité qu’il soit disponible pour le match de samedi face au Portugal. Si tout se passe bien, il devrait être là, se défend Deschamps en conférence de presse. Tuchel ? Je vous laisse libre de ces déclarations, je comprends la position des entraîneurs de clubs. Il n’y a pas de conflit à avoir avec qui que ce soit. Les intérêts peuvent diverger entre ceux qui sont fatigués, incertains. Je vais rester sur ma ligne de conduite. Je n’ai jamais pris de risque avec qui que ce soit. On a le même intérêt avec le joueur. Que ce soit Kylian ou un autre. Mais il n’y a pas de conflit. Je ne suis pas contre Tuchel, il a à gérer ses matches, avec l’obligation de résultat, comme moi avec l’équipe de France.“