Deschamps : “Mbappé voulait être présent pour le match de demain”

Demain soir, l’équipe de France disputera son dernier match de l’année 2020 face à la Suède (à 20h45 sur M6), dans le cadre de la 6ème journée de Ligue des Nations. Un match sans enjeu car les Bleus sont déjà qualifiés pour le Final Four de la compétition (en octobre 2021). Pourtant, Kylian Mbappé pourrait disputer cette rencontre afin de retrouver un peu de rythme. Absent depuis le 31 octobre dernier, l’attaquant de 21 ans souffrait des ischio-jambiers de la jambe droite et a poursuivi ses soins avec l’équipe de France pendant cette trêve. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a donné des nouvelles de Kylian Mbappé.

“Kylian va bien, il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l’amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd’hui. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options avec les avantages et les inconvénients. Je déciderai en fonction de ce qui est le mieux pour l’équipe et pour lui. Il voulait être présent pour le match de demain et si tout se passe bien, il le sera”, a déclaré Didier Deschamps, dans des propos rapportés par RMC Sport. “Au coup d’envoi ou non ? Les deux options existent.”

Dans un entretien exclusif à M6 et RTL, Didier Deschamps a notamment précisé la raison de l’absence de Mbappé face au Portugal (victoire 1-0 de la France). “Il n’a pas manqué grand chose pour que Kylian Mbappé joue au Portugal. Peut être un jour, une séance d’entraînement. Je ne prends de risques avec personne même si le risque 0 n’existe pas.”