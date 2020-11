Deschamps sur l’évolution de la blessure de Mbappé : “Ça va dans le bon sens”

Absents lors de la défaite de l’Equipe de France face à la Finlande (0-2), en match amical mercredi soir, les deux joueurs du PSG, Kylian Mbappé (ischio-jambiers) et Presnel Kimpembe (contusion du pied droit, il resté sur le banc), n’ont pas participé à cette rencontre en raison de leurs récentes blessures avec le club de la capitale. En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur des Bleus – Didier Deschamps – a évoqué l’évolution des joueurs blessés (Hernandez, Kimpembe, Pavard, Tolisso, Coman et Mbappé), sans toutefois donner plus de détails concernant une participation ou non au match face au Portugal en Ligue des Nations (samedi 14 novembre).

“Des nouvelles des joueurs blessés ? Ça va dans le bon sens chaque jour qui passe. Des retours pour le match face au Portugal ? J’espère quand même, heureusement. Mais me demander aujourd’hui qui, je ne le sais pas encore. Même s’il y en a qui sont plus prévisibles que d’autres mais on fait ce qu’il faut, on travaille. En ce qui concerne le staff médical, on travaille la progression au niveau des séances pour avoir le plus de joueurs disponibles. Même si j’ai fait une feuille de match à 23 joueurs, j’ai fait rentrer ceux qui pouvaient rentrer”, a expliqué Deschamps en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par lequipe.fr. “Les possibles retours de Mbappé et Pavard samedi ? On est sûrs de rien. Ça va dans le bon sens. Ça progresse chaque jour. Est-ce que ça sera suffisant pour le match face au Portugal ? On est mercredi, il reste encore trois jours jusqu’au match.”

Equipe de France (Kimpembe et Mbappé)