Deschamps sur Mbappé : “J’attendrai ce qu’il se passe à l’entraînement”

Ce samedi soir (à 20h45 sur TF1) l’Equipe de France affrontera le Portugal dans le cadre de la 5ème journée de Ligue des Nations. Une rencontre qui peut s’annoncer décisive pour une qualification au Final Four de la compétition. Présent en conférence de presse à la veille de la rencontre, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, s’est exprimé sur une éventuelle participation ou non de Kylian Mbappé face aux Portugais. Une décision qui sera prise selon l’entraînement réalisé par le numéro 10 français. Pour rappel, l’attaquant parisien était absent face à la Finlande en raison de sa récente blessure avec le PSG.

“Il va faire la première partie de l’entraînement à part, parce qu’il a un travail spécifique. Et on verra par la suite. J’attendrai ce qu’il se passe à l’entraînement. Un point sera fait demain matin pour voir comment ils sont les uns et les autres avant les décisions du match”, a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, s’est également exprimé sur la situation de Kylian Mbappé dans des propos accordés à L’Equipe. “Il fera une première partie (de l’entraînement) à part. C’est valable pour d’autres joueurs qui feront la séance. On aura une première réponse pour beaucoup d’entre eux. Puis il faudra voir demain matin, je ferai un point avec le staff médical par rapport à la sensation, avant de prendre les décisions pour le soir.”