Deuxième vague de qualifiés en Ligue des champions à venir

Si le PSG est dans une lutte âpre pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League, d’autres ont déjà plié l’affaire. Ainsi, dans le groupe E, Chelsea et Séville ont exploité l’insigne faiblesse de Krasnodar et de Rennes. Les deux clubs vont désormais combattre pour la première place. Idem dans le groupe G où le FC Barcelone et la Juventus Turin ont dit au revoir à Kiev et Ferencvaros. Dans le groupe F, le Borussia Dortmund et la Lazio sont tout proche de la qualification. Le Zenit est éliminé, reste le FC Bruges qui pointe à 4 points de la seconde place.

Ce soir, si Manchester City ne perd pas contre l’Olympiakos le ticket pour les huitièmes sera acquis. Idem pour Liverpool si les Reds battent à Anfield l’Atalanta Bergame. Le FC Bayern sera qualifié s’il gagne à Munich contre les Autrichiens de Salzbourg ou si le Lokomotiv Moscou ne gagne pas à Madrid contre l’Atlético. Autant dire que les Bavarois, champions d’Europe, ont neuf orteils en huitième de finale de la Ligue des champions. Un des matches à suivre sera le Inter-Real Madrid (4e et 3e du groupe B) à fort enjeu car ce sera quelque peu malheur au vaincu. Quant aux Marseillais ils tenteront d’éviter une 13e défaite de rang en Ligue des champions (série en cours depuis 2012) car ils seraient à jamais les premiers à autant perdre. Cette rencontre du groupe C se jouera au Vélodrome contre le FC Porto.