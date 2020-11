Di Maria : “C’est le même PSG en Ligue des Champions et en Ligue 1”

Angel Di Maria a réalisé une très bonne performance ce soir contre Rennes (3-0). Double buteur et à l’origine du but de Moise Kean, El Fideo a expliqué les raisons du jeu parfois peu flamboyant du PSG depuis le début de la saison.

“C’est le même PSG en Ligue des Champions et en Ligue 1. On n’a pas eu de présaison. On n’est pas bien physiquement, on essaye de faire le mieux possible mais ce n’est pas facile. On ne peut pas faire comme si de rien n’était. On n’a pas eu de préparation, on a joué la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu aussi beaucoup de joueurs qui ont eu le Covid. Des blessures donc ce n’est pas facile.“