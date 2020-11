Di María : “En première période, nous aurions pu être devant au score”

Soirée compliquée pour le PSG après la défaite face au RB Leipzig (1-2) dans le cadre de la 3ème journée de la phase de poules de Ligue des champions. Un résultat qui obligera les joueurs de Thomas Tuchel à réaliser un sans-faute lors des trois prochaines rencontres de C1 afin d’envisager une qualification aux huitièmes de finale de la compétition. Présent dans le onze titulaire, Ángel Di María a réalisé une belle première période avec un but mais a également raté un pénalty qui aurait pu donner un bel avantage aux Parisiens. Sur le site officiel du PSG, l’international argentin est revenu sur la prestation de son équipe face au club allemand et regrette notamment le manque de réalisme en première période.

“Il y a eu beaucoup d’occasions des deux côtés, on a ouvert le score mais ils ont réagi. Nous avons su créer le danger, mais dans cette compétition, quand on ne met pas les occasions au fond, on peut le payer très cher, a déclaré Ángel Di María au site officiel du PSG. Après le carton rouge de Gana (69e minute), c’était encore plus difficile, mais en première période, nous aurions pu être devant au score, malheureusement, nous n’avons pas pu le faire.”