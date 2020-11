Di Maria et Paredes convoqués par l’Argentine, Kehrer par l’Allemagne

La parenthèse internationale se profile, et le PSG va revivre dans la crainte du virus FIFA. Et même encore un peu plus fort puisqu’Angel Di Maria retrouve la sélection argentine (25 appelés par Lionel Scaloni). Il fera le voyage avec Leandro Paredes, qui à peine de retour de blessure va repartir en Amérique du sud pour des matches contre le Paraguay (13 novembre à 1:00) à la Bombonera et au Pérou (18 novembre à 1:30). Pas de quoi donner le sourire au PSG même si Angel Di Maria souhaitait reporter le maillot argentin.

Joachim Löw a annoncé sa liste pour les prochains matches internationaux de l’Allemagne. La deutschen Nationalmannschaft disputera trois matches contre la République tchèque (11 novembre), l’Ukraine (14 novembre) et l’Espagne (17 novembre). Le défenseur du PSG, Thilo Kehrer, mais aussi Ilkay Gündogan (Manchester City) et Leroy Sane (Bayern), blessés il y a peu, sont de retour en sélection.

La liste allemande: Manuel Neuer (FC Bayern), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Bernd Leno (FC Arsenal), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Niklas Stark (Hertha BSC), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (Leeds United), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Nico Schulz (Borussia Dortmund, Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Philipp Max (PSV Eindhoven), Ilkay Gündogan (Manchester City), Nadiem Amiri (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt, Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Leroy Sane (FC Bayern), Jonas Hofmann, Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Toni Kroos (Real Madrid), Timo Werner (FC Chelsea), Luca Waldschmidt (Benfica Lisbonne)