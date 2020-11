Di Maria, Kean, clean sheet : les chiffres après le match contre Rennes

Dans le choc de la 10e journée de Ligue 1, qui n’a donné toutes ses promesses, le PSG s’est largement imposé (3-0) face à une faible équipe de Rennes. L’homme du match est sans contexte Angel Di Maria, double buteur et impliqué sur le but de Moise Kean. El Fideo qui marqué ses septième et huitième but face aux Rennais, il devient le Parisien le plus prolifique contre les Bretons dépassant Edinson Cavani. Il est aussi monté sur la 8e place des meilleurs buteurs de l’histoire du PSG (86) en dépassant Safet Susic (85). Di Maria a également marqué son 50e but en Ligue 1. Premier buteur du match, Moise Kean est le premier joueur depuis Dely Valdes (en 1995) a marqué lors des deux premiers matches en championnat de France au Parc des Princes. Le PSG qui a d’ailleurs enchaîné un cinquième match avec au moins trois buts d’écart (6-1 v Angers, 4-0 v Nîmes, 4-0 v Dijon, 3-0 v Nantes et 3-0 v Rennes), un record pour les Rouge & Bleu. Enfin, le PSG est la meilleure équipe des cinq grands championnats en termes de matches sans prendre de but avec sept clean sheets en Ligue 1.