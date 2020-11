Di Meco : “Avoir Ronaldo et son exigence, ça n’aurait pas de prix”

Meilleur joueur du monde en compagnie de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo a très souvent été associé au PSG ces dernières années. Des rumeurs sur une possible arrivée du Portugais (35 ans) la saison prochaine sont revenues ces derniers jours. Pour Eric Di Meco, une arrivée de CR7 à Paris ferait un très grand bien au vestiaire du PSG.

“Sur le plan sportif, il est encore performant. Et c’est un exemple. On sait ce qui se passe à Paris concernant l’hygiène de vie de certains mecs. Avoir dans le vestiaire un mec avec une telle exigence, ça n’aurait pas de prix, assure Di Meco sur RMC. Rappelez-vous quand Zlatan était là. On n’entendait jamais parler de lui en dehors du football. Il ne défrayait jamais la chronique et faisait attention à son hygiène de vie. Ça marchait droit autour de lui. Le petit Verratti filait droit quand il y avait Zlatan. Un mec comme ça dans le vestiaire montre l’exemple.“

Pour Jean-Michel Larqué, une arrivée de Cristiano Ronaldo apporterait également un plus au PSG dans les grands matches.

“C’est un joueur exceptionnel, exceptionnel dans les chiffres, exceptionnel dans le palmarès, exceptionnel dans le comportement et dans l’image. […]Les individualités du PSG dans les matches importants au mieux ils ne marquent pas, au pire ils ne sont pas là. […]Un garçon comme ça montrerait que l’on peut être une star, un joueur hors normes et un garçon sérieux et collectif et décisif dans les grands matches, s’enflamme Larqué sur les ondes avant de s’adresser directement à Cristiano Ronaldo. […] Viens au PSG, même pour une saison, et démontre à ces garçons-là qui ne pensent qu’à eux, à ses statistiques même s’il y pense lui aussi sauf qu’il est là, qu’il est présent dans les matches importants. […]Ce serait un bonheur. Et je pense qu’il serait là dans les grands évènements. Je pense que le PSG – pour ses grands évènements – il aurait besoin d’un joueur comme Cristiano Ronaldo.“