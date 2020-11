Corinne Diacre convoque quatre joueuses du PSG

Dans l’œil du cyclone depuis la prise de parole d’Amandine Henry, Corinne Diacre a officialisé sa nouvelle liste de Bleues pour les deux derniers matches de qualification à l’UEFA Euro 2022 féminin : France-Autriche (27 novembre) et France-Kazakhstan (1er décembre). Et la joueuse lyonnaise, capitaine confirmée des Bleues, est bien convoquée. “J’ai entendu les déclarations critiques de ces derniers temps mais le moment n’est pas venu de régler ce problème. On le fera les yeux dans les yeux mais dans aucun cas, je n’utiliserai les médias pour le faire”, a déclaré Corinne Diacre avant de communiquer sa liste. “Il est inacceptable de donner en spectacle des querelles de personne. […] Si on pleure en venant en équipe de France, il ne faut pas venir. Si certaines ont exprimé un sentiment de tristesse, ce n’est pas le cas de la majorité d’entre elles.” C’est donc une mauvaise ambiance qui attend quatre joueuses du PSG en sélection : Grace Geyoro, Perle Morroni, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Demain soir un PSG-OL au Parc des Princes se devra de donner une autre image du football au féminin.