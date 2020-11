Diallo : “Il faut commencer une nouvelle bonne série dès ce vendredi soir”

Ce soir à 21h (Téléfoot), le PSG se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1. Le début d’un intense marathon de 10 matches en 33 jours pour les joueurs de Thomas Tuchel. Une rencontre qui fera également office de répétition générale avant la confrontation capitale face au RB Leipzig en Ligue des champions mardi soir (24 novembre). Probable titulaire aux côtés de Presnel Kimpembe en défense centrale, Abdou Diallo est revenu sur l’enchaînement de matches des Parisiens dans les semaines à venir.

“Nous savons que nous n’avons que des matches clés à jouer jusqu’à la trêve. Il faut prendre les rencontres une par une, et travailler avec le staff technique et médical pour faire au mieux malgré les blessures et les pépins physiques. Il faut commencer une nouvelle bonne série dès ce vendredi soir”, a déclaré Abdou Diallo dans un entretien au site officiel du club.

Dans cette interview, Abdou Diallo a également évoqué l’AS Monaco, son club formateur. “Comme beaucoup d’équipes en Europe actuellement, il est difficile de trouver de la régularité. Maintenant, c’est un groupe qui a beaucoup de qualité. Il y a de très grands joueurs, internationaux, et de très bons jeunes, des pépites, qui exploseront dans un futur proche. Elle reste une équipe très dangereuse.” Pour rappel, les Rouge et Bleu restent sur une belle série de 8 victoires d’affilée en Ligue 1 dont les 5 derniers matches avec un minimum de 3 buts marqués.

Les résultats des 10 derniers matches entre l’AS Monaco et le PSG