Diallo : “Je reviens de blessure, je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire”

Abdou Diallo (24 ans), défenseur franco-sénégalais acheté 32M€ au Borussia Dortmund par le PSG en juillet 2019, peut encore jouer pour les deux sélections nationales. Mais aujourd’hui, il s’agît surtout pour le natif de Tours de se faire une place au PSG après avoir connu une série de blessures (554 minutes cette saison).

“Je reviens de blessure. Je ne peux pas claquer des doigts et devenir titulaire du jour au lendemain. C’est normal, je l’accepte. Mais à côté de ça, je travaille dur à l’entraînement, je prouve tous les jours que l’entraîneur peut me faire confiance, et peut compter sur moi. Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n’a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer. Incontestable, on ne l’est jamais, c’est une remise en question permanente”, explique Abdou Diallo au micro d’Europe 1. “Je sais que ça viendra tôt ou tard, je n’ai pas d’inquiétude là-dessus. Il y a énormément de défenseurs qui sont devenus des tops mondiaux après 25 ans. Danilo Pereira préféré en défense ? Pour être très honnête, je ne m’en préoccupe pas. Je sais que si je suis bon, cela viendra tôt ou tard. Danilo aussi a été bon, tout comme Presnel ou Marquinhos. Si je l’avais été, j’aurais espéré jouer à leur place. Je reviens tranquillement, je me concentre sur mes performances.”