Diallo, Kimpembe et Dagba titulaires contre Monaco (LP)

Demain, le PSG retrouve la compétition avec son déplacement à Monaco dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Ce match qui arrive quatre jours avant la très importante réception de Leipzig en Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Thomas Tuchel a expliqué qu’il ne compterait pas sur Mauro Icardi et Mauro Icardi. Les deux joueurs – qui ont repris l’entraînement ces derniers jours – sont espérés pour le match contre les Allemands. Thomas Tuchel qui doit également jongler avec les retours tardifs de certains de ses internationaux, surtout les Sud-Américains. C’est dans cette optique que Marquinhos, qui a joué l’intégralité des deux matches du Brésil, sera préservé comme le rapporte Le Parisien. La charnière centrale devrait être occupée par Abdou Diallo et Presnel Kimpembe. Le reste de la défense devrait être composé par Layvin Kurzawa et Colin Dagba, qui permettra de faire souffler Alessandro Florenzi. En attaque, le quotidien francilien indique que Kylian Mbappé et Angel Di Maria devraient débuter face aux Monégasques. Le Parisien conclut en indiquant que le plus gros point d’interrogation avant cette rencontre se nomme Neymar. Le Brésilien pourrait faire partie du groupe mais Thomas Tuchel pourrait décider de le faire débuter sur le banc avant de lui donner un peu de temps de jeu.