Diallo : ” On a vu des valeurs et il faut le retenir”

Dans le cadre de la 4ème journée de la phase de groupes de Ligue des champions, le PSG a obtenu une victoire d’une importance capitale face au RB Leipzig (1-0). Un succès qui permet au club de la capitale de garder son destin entre ses mains pour une qualification en 8es de finale de la compétition. Pour cela, les joueurs de Thomas Tuchel devront obtenir des victoires face à Manchester United à Old Trafford (2 décembre) et l’Istanbul Basaksehir, au Parc des Princes (8 décembre), pour s’assurer un printemps européen. Titulaire en tant que défenseur axial gauche, Abdou Diallo a évoqué la prestation des Rouge et Bleu face au club allemand. Et à l’instar de ses coéquipiers, il souhaite retenir le positif de ce match.

“C’était un match compliqué contre une belle équipe de Leipzig, mais on le savait car c’était déjà dur pendant le Final 8 (victoire 3-0) ou chez eux (défaite 1-2), mais l’important c’était de gagner aujourd’hui. Tous les points sont bons à prendre, on a fait le travail, on a pris les points et c’était l’essentiel. On a vu des valeurs et il faut le retenir. Cette équipe elle a une âme, des joueurs qui se battent ensemble, il faut le souligner”, a déclaré Abdou Diallo au site officiel du PSG.