Diani : “On avait à cœur de battre Lyon”

Dans le choc de la 9e journée de la D1 Arkema, les Féminines du PSG se sont imposées sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon (1-0) dans le cadre de la 9e journée du championnat. Avec ce succès, les Parisiennes s’emparent de la tête de la D1 Arkema. Kadidiatou Diani n’a pas caché sa joie d’enfin réussir à battre l’ogre lyonnais. “On avait à cœur de battre Lyon, ça fait longtemps qu’on ne les avait pas vaincues donc aujourd’hui je suis très fière de l’équipe, se félicite Diani au micro de Canal Plus. Il y avait beaucoup de détermination, on avait envie, cela s’est vu sur l’ensemble du match. On a essayé de mettre en place ce que le coach avait dit, on devait les presser assez haut, c’est ce qu’on a fait et cela a payé.“