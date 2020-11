Didier Deschamps convoque Kimpembe et Mbappé

Après le match contre Rennes samedi soir dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, la dernière trêve internationale de 2020 bâtera son plein pour 15 jours. L’Equipe de France est bien évidemment concernée avec trois matches. Le premier – amical – face à la Finlande le 11 novembre à 20h45. Puis deux matches capitaux en Ligue des Nations – contre le Portugal (14) et la Suède (17) – pour tenter de se qualifier pour le Final Four de la compétition. Pour ce nouveau rassemblement, Didier Deschamps a convoqué deux Parisiens dans une liste élargie de 26 noms. Il s’agit bien évidemment de Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien est convoqué malgré ses douleurs aux ischios jambiers depuis le match contre Nantes qui lui a fait rater Leipzig et sûrement Rennes.

La Liste de l’Equipe de France

Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan, Benoît Costil

Défenseurs : Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Benjamin Pavard, Raphael Varane, Kurt Zouma

Milieux : N’Golo Kanté, Steven N’Zonzi, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso

Attaquants : Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Marcus Thuram, Kylian Mbappé