Digne : “A Paris, j’aurais pu être plus patient avant de partir”

A 27 ans, Lucas Digne, latéral gauche d’Everton et des Bleus, a déjà connu beaucoup de clubs : Lille, le FC Barcelone, l’AS Roma, et bien sûr le PSG où l’histoire avait rapidement mal tourné face à la concurrence de Maxwell. Aujourd’hui le joueur natif de Meaux regrette un peu d’avoir vite tourné la page au PSG. “J’ai été parfois impatient. À Paris, j’aurais pu être plus patient avant de partir. J’avais besoin de jouer plus souvent. J’avais ce besoin-là”, a expliqué l’international français au micro de RTL. “Après, franchement, quand je regarde ma carrière, je ne peux qu’en être fier.”