Direct – PSG / RB Leipzig : 1-0

On le dit, on le répète depuis des jours, le PSG joue très gros ce soir en Ligue des champions dans un Parc des Princes à huis clos, face au RB Leipzig. Les supporters parisiens espèrent une délivrance vers 23 heures. Elle sera là si les Rouge & Bleu l’emportent, et encore mieux si le résultat un meilleur qu’un 2-1, de quoi être devant l’adversaire du soir à la différence particulière. Mais la tache s’annonce difficile face à un RB Leipzig offensif qui sait que la pression est sur le PSG.

A la 9e minute le PSG obtient un petit penalty sur un léger contact sur Di Maria. Neymar se charge de transformer (1-0).

PSG / RB Leipzig

Mardi 24 novembre 2020 à 21 heures au Parc des Princes | 4e journée dans le groupe H de l’UEFA Champions League | Arbitre : Danny Makkelie (NED) | VAR : Kevin Blom (NED), Jochem Kamphuis (NED) | Diffuseurs : Téléfoot et RMC Sport 1 | Avertissement : Forsberg (2e) | But : Neymar (10e sp)