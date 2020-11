Direct – PSG / Rennes : 3-0

Le rideau se lève une dernière fois avant la parenthèse internationale sur le Parc des Princes, à huis clos. Le PSG accueille le Stade Rennais dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Un choc hexagonal puisque c’est le leader qui reçoit le troisième. Souci pour Paris, il manque bien des munitions. Pas de Neymar, Kylian Mbappé, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi pour ce PSG/Rennes. Pas de Pablo Sarabia (douleurs musculaires) et de Presnel Kimpembe (coup sur le pied) non plus. Huit joueurs très importants manquent à l’appel ce samedi soir. Il faut faire avec. Thomas Tuchel sort de son chapeau une nouveauté vue brièvement à Leipzig : Alessandro Florenzi monte d’un cran au moins. Avec le retour de Leandro Paredes, Marquinhos lui retourne en défense centrale pour épauler Abdou Diallo. Annoncé hier forfait par Thomas Tuchel à cause d’une gêne musculaire, Keylor Navas est bien dans la cage.

Après dix minutes passives, Moise Kean profite d’un premier ballon (gratté par Di Maria) à l’entrée de la surface pour tirer et marquer ! (1-0, 11e). A ce même instant Gana Gueye sort déjà, blessé musculairement. Il est remplacé par Rafinha. Trois minutes plus tard, Di Maria tente une demi-volée qui fracasse le poteau. Pas de break pour Paris. Jusqu’à la 21e minute. Di Maria faisant sa spéciale en piquant la balle devant Gomis (2-0) après avoir été lancé par Ander Herrera. A la 35e minute, Thilo Kehrer sort sur blessure. Il est remplacé par Mitchel Bakker (plutôt que Colin Dagba), Layvin Kurzawa passant à droite de la défense. Drôle de choix. Mais 2-0 à la pause.

Alessandro Florenzi ne revient pas (gêne musculaire), l’Italien est remplacé par Colin Dagba. Mais Layvin Kurzawa reste à droite de Marquinhos dans une sorte de 5-2-1-2. A l’heure de jeu, Moise Kean lâche. Il est remplacé par Danilo Pereira qui se place au milieu de terrain. Ce qui donne ce onze du PSG : Navas – Kurzawa, Marquinhos, Diallo – Dagba, Herrera, Danilo, Paredes, Bakker – Rafinha, Di Maria. Et c’est justement le dernier des attaquants, Angel Di Maria (73e) qui marque le but du 3-0 d’une frappe lointaine. Paris décimé, Paris fatigué mais Paris libéré avec un 3-0 synonyme de leadership confirmé.

PSG / Stade Rennais : 3-0 (2-0)

Samedi 7 novembre 2020 à 21h00 au Parc des Princes (à huis clos) | 10e journée de Ligue 1 Uber Eats | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Bastien | VAR : Pignard et Paradis | Avertissements : Herrera (4e), Dagba (49e), Kurwaza (86e) | Buts : Kean (11e), Di Maria (21e et 73e)