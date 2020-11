Disasi : “Étant originaire de la région parisienne, c’est toujours spécial de retrouver le PSG”

Ce vendredi soir (21h sur Téléfoot), le PSG retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, à l’occasion de la 11ème journée de Ligue 1. Le début d’un long marathon pour les Parisiens avec un total de 10 matches en un mois. Pour cette rencontre face à l’ASM, Thomas Tuchel pourrait récupérer certains cadres dont Marco Verratti qui pourrait effectuer son retour dans le groupe. Présent en conférence de presse d’avant-match, le défenseur monégasque – Axel Disasi – s’est exprimé sur cette rencontre et sur une éventuelle confrontation face à Neymar et Kylian Mbappé, qui ont effectué leurs retours à l’entraînement du PSG ce mercredi.

“Envie d’affronter des joueurs comme Neymar et Mbappé ? C’est vrai que ce sont de très grands joueurs, donc pour le défenseur central que je suis, il est évident que les affronter est une satisfaction. On a envie de jouer ce genre de matchs. Même si de manière générale nous avons envie de donner le maximum contre toutes les équipes, c’est d’autant plus vrai lorsque l’on affronte de grands joueurs comme Neymar et Kylian Mbappé”, a déclaré Axel Disasi, dans des propos rapportés par le site officiel de Monaco. “Les absences au PSG, un avantage pour l’ASM ? Je pense qu’ils ont bien travaillé, ils ont un staff conséquent pour faire récupérer les internationaux qui reviennent de la trêve. Honnêtement je ne pense pas qu’ils seront diminués contre nous.”

Originaire de la région parisienne (il est né à Gonesse), Axel Disasi s’est exprimé sur cette rencontre spéciale pour lui. “Étant originaire de la région parisienne, c’est sûr que c’est toujours spécial de retrouver le Paris Saint-Germain que j’ai déjà affronté dans les échelons inférieurs, lorsque j’étais en formation. Donc oui effectivement c’est un moment un peu différent pour moi.”