Djellit : “Ce manque d’emprise de Tuchel est extrêmement gênant”

Le journaliste sportif Nabil Djellit avait déjà lancé vendredi soir sur les réseaux sociaux, après le match au stade Louis II et la défaite 3-2 contre Monaco, que le PSG n’était pas une équipe mais une association d’individualités. Au micro d’Europe 1 il a réemployé cette même formule concernant la bande de Thomas Tuchel.

“Pour le PSG à Monaco c’était plus une faute professionnelle qu’un accident industriel. L’accident industriel c’est la remontada, Manchester United au Parc des Princes… Ce PSG au deux visages est très surprenant. On n’était pas loin du 3-0 ou 4-0 à la mi-temps et loin pour le coup d’une remontada en mode Ligue 1. Cela témoigne du fait que le PSG n’est pas une équipe, ce sont des stars, des individualités là pour faire des différences, à l’image de Mbappé en première période. C’est loin de ce qu’on peut voir chez des grosses écuries comme le Bayern ou Liverpool. Sur les buts en seconde période on voit quatre défenseurs seuls à se battre. Cela témoigne du peu d’expression collective de cette équipe. Ce manque d’emprise de Thomas Tuchel est extrêmement gênant. Alors peut-être qu’ils vont battre Leipzig mardi. Mais il y a un problème de fond, structurel, dans cette équipe du PSG.”