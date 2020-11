Djellit : “Thiago Motta pour succéder à Tuchel, ça me parait cohérent”

Thomas Tuchel jouera-t-il sa place lors de la phase retour du groupe H de l’UEFA Champions League ? Rien ne peut être exclu. Le journaliste sportif Nabil Djellit se projette déjà sur cette hypothèse et voit un successeur à l’Allemand : Thiago Motta.

“Je pense que Leonardo et Tuchel sont menacés mais pas pour les mêmes raisons”, a commenté le journaliste au micro d’Europe 1. “Tuchel peut sauter si le PSG ne passe pas la phase de poules, car ce sera inacceptable pour l’actionnaire qatarien. Ce serait terrible en termes d’image, ce serait la première fois que ça arriverait. Ils ont déjà plus ou moins son remplaçant. Quand des noms commencent à circuler, ce n’est pas bon en général. Sauf s’il renverse la tendance sur le terrain. Qui ? Thiago Motta, moi ça me parait cohérent même s’il y a d’autres entraîneurs sur le marché. Même si le PSG est contraint pas le fair-play financier ils trouveront une solution pour trouver 7 à 8 millions. Thiago Motta, il a une vraie légitimité à mon sens. Il avait accepté de rejoindre le projet qatarien, il a un certain charisme, en termes d’âge il peut s’entendre avec des joueurs, il a joué avec certains. Un homme de Leonardo ? C’est lui qui l’avait fait venir au PSG en tout cas…”