Djorkaeff veut voir partir Mbappé une fois qu’il aura gagné la C1

Kylian Mbappé est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Le rêve des Rouge & Bleu est de prolonger le contrat de son numéro 7 ainsi que celui de son coéquipier Neymar. L’international français ne serait pas contre prolonger son contrat même s’il envisage aussi d’autres options avec un possible départ à l’été 2021. Youri Djorkaeff sait très bien que Mbappé ne restera pas toute sa carrière au PSG, mais il aimerait qu’il quitte son ancienne équipe une fois la Ligue des Champions remportée.

“C’est le rêve absolu, en tant que supporter parisien, d’espérer voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain quand le club aura gagné la Ligue des Champions. Au plus tôt, et tant mieux pour Mbappé et le club. Mbappé est déjà un grand joueur, c’est indéniable, il a déjà un niveau en Équipe de France et avec Paris qui est déjà incroyable, s’enthousiasme Youri Djorkaeff sur Europe 1. Il a des statistiques monstrueuses et je ne vois pas ce qu’il peut l’arrêter et dans la façon dont il travaille, cela se voit qu’il va encore progresser. Cela fait un moment qu’il est en France, il connaît bien le championnat français et j’imagine, bien sûr qu’à un moment donné, il partira. Mais Mbappé est de Paris et cela serait extraordinaire qu’il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, le trophée que le club convoite. En ayant vécu ce trophée international avec le PSG (la Coupe des Coupes en 1996, ndlr) je sais que cela marque c’est pour cela que cela serait tellement bien pour le club et pour lui qu’il gagne cette Ligue des Champions même si cela reste difficile.“