Domenech : “Mbappé, si c’est pour revenir au PSG et s’entraîner avec 3-4 joueurs, ce n’est pas la peine”

En période de fatigue musculaire, proche d’une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé accumule les indisponibilités avec le PSG et l’équipe de France. En sélection, c’est un match sans enjeu contre la Suède qui se profile mardi, au Stade de France, à huis clos. Kylian Mbappé doit-il effectivement rester avec les Bleus et jouer contre les Scandinaves ? Bien sûr, a répondu Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France, dans l’EDS : “Si c’est pour revenir au PSG et s’entraîner avec trois ou quatre joueurs, ce n’est pas la peine… Il n’y a plus personne, ils sont tous en sélection ou blessés. Au moins avec l’équipe de France il peut s’entraîner normalement. Et s’il peut faire une mi-temps contre la Suède, c’est parfait. Comme ça il sera prêt à jouer le match du PSG à Monaco vendredi. Je trouve que c’est bien, que c’est mieux comme ça. Plutôt que de revenir et pas faire grand chose…”