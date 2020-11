Duluc estime qu’ainsi Tuchel “n’aidera personne, ni lui, ni son équipe”

Thomas Tuchel a achevé la série de matches d’octobre et début novembre du PSG avec une victoire 3-0 contre le Stade Rennais mais aussi avec les nerfs à vif. Visé par de nombreuses critiques, notamment liées à des choix tactiques surprenants, le technicien allemand s’est montré très irrité. Ce qui peut le faire agir avec de mauvaises motivations comme le glisse le journaliste Vincent Duluc dans un papier sur les entraîneurs. Thomas Tuchel, s’il agît par orgueil ou en s’estimant victime d’un complot, pourrait mettre tout le monde au PSG dans une impasse.

“La vie des entraîneurs est folle et elle est changeante. Il y a un mois, Arteta était l’homme qu’il fallait à Arsenal, et soudain tout le monde se rend compte qu’il a pris moins de points qu’Unai Emery. À Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer continue de perdre les matches qui ramèneraient MU au sommet et de gagner ceux qui sauvent sa place”, écrit Vincent Duluc dans l’édito de L’Equipe du jour avant de lancer : “Au PSG, Thomas Tuchel a compris que l’histoire ne durera plus très longtemps, et se débat sur tous les terrains par orgueil, par combativité ou par sentiment du complot, ce qui n’aidera personne, ni lui, ni son équipe.”