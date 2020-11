Duluc : “Tuchel pensait avoir obtenu une immunité avec la finale”

“J’ai l’impression que vous demandez toujours les mêmes choses… Mais vous pouvez aller leur poser directement la question dans le vestiaire, si vous avez les couilles de faire ça. Parce qu’il y a des joueurs qui sont morts, ils ont tout donné, tout donné avec leur cœur, tout donné physiquement. Et je suis fatigué, fatigué de toujours devoir répondre à vos attentes comme ça.” Thomas Tuchel était très irrité en conférence de presse d’après-match PSG-Leipzig (1-0). Des joueurs accablés physiquement, est-ce le grand mal qui mine le PSG actuellement ? Le journaliste de L’Equipe Vincent Duluc estime que l’argument ne suffit pas.

“La fatigue ? Ce n’est pas acceptable comme explication. Cette équipe-là elle doit faire beaucoup mieux contre Leipzig. Elle ne joue par contre le grand Real Madrid, le Bayern ou Liverpool. Le PSG a joué contre le quatrième de la Bundesliga, et qui ne va pas très bien en ce moment. Tuchel a une équipe qui doit pouvoir jouer les yeux dans les yeux contre Leipzig. Le PSG ne peut pas renoncer à toute forme de jeu après 5 minutes. Quand il dit que le match commande son attitude, ce n’est pas très convaincant. L’attitude d’être tous derrière elle est venue très tôt dans le match…”, a commenté Vincent Duluc sur le plateau de l’EDS. “On a l’impression que Tuchel a perdu le fil. C’est un peu cruel parce qu’il y a trois mois il était en finale de la Ligue des champions. Là-bas, il pensait avoir obtenu une immunité pour le reste de la saison. Et on voit que ce n’est pas le cas. Ca rappelle un peu Pochettino qui s’est fait virer il y a un an de Tottenham après avoir fait une finale de Ligue des champions.“