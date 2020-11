Echouafni : “Les deux équipes voudront réaliser un grand match dans un stade magique”

Demain soir à 21h (Canal Plus), le choc de D1 Arkema entre les Féminines du PSG et l’Olympique Lyonnais aura lieu dans le cadre de la 9ème journée de championnat. Une rencontre qui se disputera au Parc des Princes. A à la veille de ce rendez-vous important face au leader de D1, l’entraîneur des Parisiennes, Olivier Echouafni, s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Une confiance dans le groupe après la victoire 14 -0 face à Issy

Echouafni : “Ce résultat nous apporte de la confiance. Les circonstances du match font qu’on a bien enchaîné. C’est un score fleuve mais j’étais content car on a su être performant, ça nous apporte de la confiance avec les attaquantes qui ont marqué.”

Un déclic pour les attaquantes après la victoire face à Issy ?

Echouafni : “On le souhaite et on l’espère. Face à l’OL on aura moins d’occasions et de situations. C’est souvent divisé par 2 ou 3. On se doit face à l’OL d’avoir une animation offensive plus performante que les fois précédentes. On avait toujours manqué de présence dans la surface de réparation.”

La profondeur du banc, une plus-value cette saison ?

Echouafni : “Oui c’est un ensemble de chose. Il y a une véritable progression de la part du groupe et des filles. Avant les matches étaient parfois serrés. Cette année, on est en train de réussir le meilleure début de saison de l’histoire du club. On a vraiment des atouts offensifs et tout le monde est concerné su l’aspect défensif. Il y a un banc beaucoup plus impliqué et qui apporte des solutions et de la détermination, c’est important pour un coach.”

Une préparation particulière avec les joueuses ?

Echouafni : “Je pense qu’il ne faut pas trop en faire mais il y a une approche psychologique à avoir. Il faudra aborder ce match avec beaucoup d’envie, de motivation et aussi sans forcement beaucoup de pression. Il faut être relâché, les filles ont gagné en maturité.”

Un match au Parc des Princes, une motivation en plus ?

Echouafni : “C’est historique ce qu’on va vivre demain (…) ce qui n’avait jamais été fait en championnat chez les Féminines. Je tiens à remercier le club, le président et Leonardo qui nous ont permis de jouer au Parc. C’est une véritable belle affiche, ça montrer l’intérêt de nos dirigeants et les filles sont heureuses.”

Un match qui peut redorer l’image du football féminin (après les tensions en Equipe de France) ?

Echoaunfi : “Il faut savoir faire la part des choses, c’est compliqué autour de l’équipe de France aujourd’hui. Les deux équipes voudront réaliser un grand match dans un stade magique. il ne faut pas tout mélanger non plus. Des deux côtés, nous sommes les deux représentants européens. Il faut aussi remercier les responsables comme la FFF. Ce genre de choc, ils étaient souvent mis après les trêves, là il aura lieu avant la trêve. Il faut aussi dire les choses quand ça va bien. Je suis content qu’on puisse faire ce match avant la trêve.”

Les visites de Leonardo

Echouafni : “Je viens de le quitter il y a 30 minutes, il veut être proche de nous. Il y aura deux rencontres demain (avec Monaco / PSG). En terme de calendrier, les hommes jouent à la même heure, c’est bien dommage et il nous a apporté son soutien à l’entraînement.”

Un état du groupe avant le match

Echouafni : “Déjà, tout le monde est négatif au Covid-19, c’est important. Huitema et Bachmann ne s’étaient pas entraînées en début de semaine. Elles ont repris avec le groupe et on est au complet, il n’y a pas de problème.”

Possible de gagner contre l’OL ?

Echouafni : “Dans le haut niveau tout est possible, il y a des séries qui sont faites pour s’arrêter. On fait partie des équipes qui mettent une pression aussi. On est là, on avance. On sait que ce n’est pas facile, c’est la meilleure équipe au monde, les championnes d’Europe en titre. Elles ont un statut de favorites qu’elles assument. Tous les jours on progresse avec un staff qui fait un travail remarquable. À un moment donné, les joueuses vont être récompensées.”

Lyon ne s’est pas imposé à l’extérieur en championnat face au PSG depuis 2015

Echouafni : “On est sur un formidable série à domicile en championnat. L’année dernière, on n’avait pas pu jouer le match retour (arrêt prématuré du championnat en raison de la crise sanitaire). Je trouve les filles concernées par le match et l’enjeu.”

Déjà un match pour le titre ?

Echouafni : “Tout dépendra du score, mais rien ne sera terminé. Il restera des matches. Les filles étaient déçues après le nul de Bordeaux (0-0), la logique aurait voulu qu’on soit à égalité au classement, on aurait dû l’emporter. Ces confrontations directes sont importantes, les deux équipes font des bons résultats à domicile et à l’extérieur. Au final, ça se joue sur ces confrontations directes.”