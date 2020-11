Echouafni : “Les filles ont fait un match remarquable dans l’abnégation”

Olivier Echouafni est un entraîneur heureux. Ses joueuses ont battu les Lyonnaises dans le cadre de la 9e journée de D1 Arkema (1-0). Avec cette victoire – dans l’enceinte du Parc des Princes – les Parisiennes prennent la tête du championnat avec deux points d’avance sur son adversaire du soir. Au sortir de ce très beau succès, l’entraîneur parisien s’est réjoui de la prestation de son équipe.

“On a réussi enfin à les vaincre au cours d’un match qui a été très intense. On avait à cœur de réaliser une belle prestation dans ce lieu. C’était aussi le moment de marquer les esprits et les filles ont fait un match remarquable dans l’abnégation, le fait de se surpasser. Je leur avais dit qu’il fallait être à 150 %, raconte Olivier Echouafni dans des propos relayés par l’Equipe. On a réussi à marquer, à les faire douter et à maintenir le résultat. […]Cela a été un vrai combat et on a été à la hauteur. Cela doit être un déclic, mais on n’a rien gagné. C’est une récompense du travail fait quotidiennement avec l’ensemble du staff. Les filles ont pris de la confiance, de la maturité, elles sont décomplexées. On a pris la place de leader mais il reste un certain nombre de matches, notamment le retour. Les filles ont fait un exploit ce soir.“